Лолиту Милявскую обокрали в ресторане в новогоднюю ночь

Новогодние ночи Лолита Милявская обычно проводит на корпоративах онлайн, а предновогодние дни – в работе над записями новогодних шоу.

Тут не до отдыха.

Но однажды певица нарушила традицию. Она решила расслабиться в компании с одним из пятерых своих мужей и некоего известного бизнесмена (имена участников события Лолита, по понятным причинам, не называет).

Отмечали то ли в дорогом ресторане, то ли в ночном клубе. В какой-то момент решили выйти на улицу, посмотреть салют.

Вернулись, и я поняла, что моего телефона нет. Его украли, скорее всего, те самые официанты, которые нас обслуживали! – поделилась неприятными воспоминаниями Милявская.

Супруги решили скандала не устраивать и подозреваемых досмотру не подвергать. Муж пообещал купить новый телефон.

Видимо, обещание выполнил: Лолита регулярно общается с друзьями по мобильнику.

Кстати, социологи экспертного проекта Нi-Tech Mail.ru. как-то подсчитали, что мобильные телефоны занимают в России первое место среди новогодних пропаж (16% от общего числа всех утраченных вещей).