Лолита: «Шестого мужа мне выбрали звёзды»

У Лолиты скоро появится шестой, суженный звездами супруг

Певица и телеведущая выстраивает свою жизнь в строгом соответствии с нумерологией.

Гадалкам и магам не верю. А вот услугами астролога-психолога пользуюсь уже 16 лет, - говорит Лолита Милявская.

Речь, судя по всему, идет об известном журналисте и психоастрологе Ирине Фалькао.

Именно она в свое время предсказала Лолите, что ее пятый брак обречен звездами и числами. Это подтвердил и сам бывший муж звезды Дмитрий Иванов.

Лола все знала заранее, но боялась мне признаться, ей хотелось, несмотря ни на что, остаться со мной, - говорил он в одном интервью.

Быть может, это знание и помогло экс-супругами сохранить дружеские отношения и после развода.

А в начале 2020 года личный астролог Лолиты увидела в скором будущем певицы новый творческий подъем. И вот Милявская уже становится блистательной ведущей шоу «Суперстар. Возвращение», успешно дебютирует актрисой в спектакле Юрия Грымова «Женитьба».

Между прочим, Фалькао предсказала и появление в жизни Лолиты нового мужчины, ссуженного звездами. И даже появление от него ребенка.

Лолита верит и ждет. Мы – тоже!