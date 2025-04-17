Лолита рассказала, почему боялась записывать песню с группой Beautiful Boys

Певица Лолита и группа Beautiful Boys стали гостями шоу «Мурзилки Live». Они исполнили совместный трек в эфире «Авторадио» и рассказали о творчестве.

Коллектив представил свой новый альбом «Мы не изменимся никогда» и трек «Сломанная игрушка», в записи которого приняла участие Лолита.

«Я удивилась, когда получила предложение о коллаборации. Потом даже переспросила: они точно в курсе, что трек попал именно ко мне? Когда услышала материал, поняла – это что-то особенное», – поделилась певица.

Основатель группы Иван Подгороднев окончил Саратовскую консерваторию и решил заниматься музыкой в стиле «экзистенциальный lo-fi-рок с оперным вокалом». Когда Лолита узнала о нем, то испытала волнение.

«Я дико боялась. Начиталась про Ивана – оперное образование, легендарные связки. Где он и где я? Хотела отказаться из-за страха не соответствовать уровню. Записала партию, отправила и ждала критики. Но ребята оказались воспитанными, если и были замечания, вслух их не сказали», – рассказала она.

Несмотря на совместное творчество, артисты увиделись живьем только в студии «Авторадио». Группа исполнила как композиции из нового альбома, так и уже полюбившиеся фанатам треки, среди которых «Ниоткуда с любовью», «Подоконник», «Нежная любовь».

«Теперь их альбом у меня на повторе. Я не всю молодежь знаю, но когда отправила их музыку знакомой из индустрии, она сказала: "Ты с ума сошла! Это одни из самых крутых ребят сегодня". И я согласна – это музыка про нежность, про любовь, про то, что давно не звучало так искренне», – добавила Лолита.