Лолита появилась с опухшим лицом в начале тура по Уралу и Сибири

Певица Лолита Милявская в начале тура по Уралу и Сибири появилась с опухшим лицом. При этом, по ее словам, в коллективе «всегда военный режим на гастролях» - нельзя выпивать, важно ложиться спать после концерта и не есть перед сном.

Однако на этот раз Лолита нарушила правила, «понимая, что наступает время запретов». Певица показала прикроватную тумбочку с корочкой хлеба и полную фантиков мусорку.

«Такое количество сникерсов ни один нормальный человек в жизни бы не съел», - заявила Лолита.

Она добавила, что приобрела целую коробку шоколадных конфет. Теперь звезда опасается, что может не влезть в концертный костюм.

«Никому не расскажу из членов коллектива, но по комбинезону может быть видно», - пошутила Лолита.

Ранее певица подтвердила, что давно состоит в отношениях с новым мужчиной. До этого знаменитость долго молчала о личной жизни после развода с пятым мужем.

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News