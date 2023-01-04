Лолита Милявская заканчивает свою карьеру

В этом году Лолита Марковна Милявская отметит кругленький юбилей. 60 лет – время подведения сценических итогов. Пусть и промежуточных.

Я устала. Мне надоели блестки, стразы и перья. У меня огромный гардероб, и мне жалко тратить деньги на новые наряды.

У меня куча квартир, и все они нуждаются в том или ином мелком или среднем ремонте. Мне нужен отдых.

Я скоро отъеду… - таково, в общем и целом, настроение певицы, озвученное в одном из недавних откровений.

И теперь поклонники теряются в догадках, что это: общий для россиян сплин, помноженный на сценическое переутомление? Или, быть может, намек на скорое завершение карьеры?

Черные «намоленные» водолазки из прошлого. Серые платья, в которых артистка приезжает на съемки, чтобы в самый последний момент с видимой неохотой переодеться в искрящееся облегающее платье,- все это тревожные звоночки.

«У меня одна мечта: поспать и уехать отдохнуть», - признается Милявская.

Конечно, Новый год и Рождество – выматывающее время для популярных артистов.

С другой стороны, само имя Лолита – символ бурной молодости. В 60 лет оно уже не звучит.