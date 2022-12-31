Лолита Милявская снимется ню на свое шестидесятилетие

В следующем ноябре у отечественной поп-звезды Лолиты Милявской будет юбилей.

Унывать и старится раньше времени Лолита не собирается, более того, за следующий год певица обещает привести себя в порядок, чтобы порадовать своих поклонников...откровенной фотосессией в день своего шестидесятилетия.

В своем блоге Милявская выложила отрывок интервью, в котором объявила о своей готовности сняться нагишом.

Да, прям ню, – а как же ещё? Иначе не интересно, – заявляет певица смущенному молодому корреспонденту.

Что ж, посмотрим, сдержит Лолита свое слово.