07:54, 31 декабря 2022
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Лолита Милявская снимется ню на свое шестидесятилетие
В следующем ноябре у отечественной поп-звезды Лолиты Милявской будет юбилей.
Унывать и старится раньше времени Лолита не собирается, более того, за следующий год певица обещает привести себя в порядок, чтобы порадовать своих поклонников...откровенной фотосессией в день своего шестидесятилетия.
В своем блоге Милявская выложила отрывок интервью, в котором объявила о своей готовности сняться нагишом.
- Да, прям ню, – а как же ещё? Иначе не интересно, – заявляет певица смущенному молодому корреспонденту.
Что ж, посмотрим, сдержит Лолита свое слово.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:Соцсети
Автор:Кирилл ЗенковТеги: