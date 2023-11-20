Лолита Милявская призналась, что общается с умершими членами семьи

Певица Лолита Милявская рассказала о вере в потусторонние силы. По словам исполнительницы, она получает помощь от умерших родственников и общается с ними.

Звезда поделилась подробностями личной жизни на YouTube-канале Алла Шишкина / Без воды. Она рассказала, что хранит дома фотографии умерших родственников, при этом ей не знакомых. Но, несмотря на то, что в жизни они не пересекались, певица все равно ощущает «некое движение». Например, ушедшие из жизни родственники могут хвалить ее за что-то или, наоборот, ругать. Во втором случае они могут спрятать какую-нибудь вещь.

Также умершие помогают Лолите решать некоторые вопросы. По словам певицы, были моменты, когда она нуждалась в поддержке и говорила об этом с родственниками. А на утро появлялся человек, который менял жизнь к лучшему.

Сейчас же умершие родственники перестали говорить с Милявской. Певица очень сожалеет об этом и хочет выяснить причину этого.

Ранее стало известно, кто мог бы заменить Аллу Пугачеву в России. Музыкальный критик Бабичев считает, что с этой задачей справилась бы Лолита.