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23:29, 01 декабря 2022
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Лолита Милявская потеряла вкус

Лолита Милявская потеряла вкус

Певица Лолита дала неожиданную реакцию на грядущий ремейк золотой советской комедии "Ирония Судьбы".

По словам звезды, те эпизоды, которые она успела посмотреть, заставят сесть миллионы россиян у телевизоров. Однако расхваливает «СамоИронию судьбы» только Милявская.

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов недавно выступил с разгромной критикой в адрес ленты. Он считает, что «фрики не смогут диктовать в искусстве свои условия».
Судя по трейлерам и первым отзывам в комментариях, фильм не блещет хорошим юмором, и скорее всего будет являться "эталонной безвкусицей." Видимо, у Лолиты становится совсем плохо со вкусом.

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