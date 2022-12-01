Лолита Милявская потеряла вкус

Певица Лолита дала неожиданную реакцию на грядущий ремейк золотой советской комедии "Ирония Судьбы".

По словам звезды, те эпизоды, которые она успела посмотреть, заставят сесть миллионы россиян у телевизоров. Однако расхваливает «СамоИронию судьбы» только Милявская.

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов недавно выступил с разгромной критикой в адрес ленты. Он считает, что «фрики не смогут диктовать в искусстве свои условия».

Судя по трейлерам и первым отзывам в комментариях, фильм не блещет хорошим юмором, и скорее всего будет являться "эталонной безвкусицей." Видимо, у Лолиты становится совсем плохо со вкусом.