23:29, 01 декабря 2022
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Лолита Милявская потеряла вкус
Певица Лолита дала неожиданную реакцию на грядущий ремейк золотой советской комедии "Ирония Судьбы".
По словам звезды, те эпизоды, которые она успела посмотреть, заставят сесть миллионы россиян у телевизоров. Однако расхваливает «СамоИронию судьбы» только Милявская.
Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов недавно выступил с разгромной критикой в адрес ленты. Он считает, что «фрики не смогут диктовать в искусстве свои условия».
Судя по трейлерам и первым отзывам в комментариях, фильм не блещет хорошим юмором, и скорее всего будет являться "эталонной безвкусицей." Видимо, у Лолиты становится совсем плохо со вкусом.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: