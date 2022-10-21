Лолита Милявская пожаловалась на проблемы со здровьем

18:45, 21 октября 2022
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Лолита Милявская пожаловалась на проблемы со здровьемЧего не позволяет своему массажисту 59-летняя певица?
Лолита Без Комплексов - как называли украинскую звезду после одноименного телешоу на Первом канале – в последнее время испытывает лишь один комплекс: нестерпимую боль во время сеансов массажа.
Об этом Лолита призналась в свойственной ей откровенной манере.
- Когда мой личный массажист вправляет мне вывихи или позвонки, я кричу от боли «нет-нет, только не это». И тогда он предлагает мне пойти в тренажерный зал.
Фитнес-центры артистка не любит, но поддерживать форму ей необходимо для работы.
Так что приходится терпеть…
ФОТО: EAST NEWS
Источник:https://ryazan.life
Автор:Кирилл ЗенковТеги: