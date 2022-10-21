Лолита Милявская пожаловалась на проблемы со здровьем

Лолита Без Комплексов - как называли украинскую звезду после одноименного телешоу на Первом канале – в последнее время испытывает лишь один комплекс: нестерпимую боль во время сеансов массажа.

Об этом Лолита призналась в свойственной ей откровенной манере.

Когда мой личный массажист вправляет мне вывихи или позвонки, я кричу от боли «нет-нет, только не это». И тогда он предлагает мне пойти в тренажерный зал.

Фитнес-центры артистка не любит, но поддерживать форму ей необходимо для работы.

Так что приходится терпеть…

ФОТО: EAST NEWS