«Логово вампира»: поклонники Курбана Омарова жестко раскритиковали ремонт его новой квартиры
Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров показал, как выглядит его новая квартира в Москве.
По словам звезды, работы по обустройству жилья подходят к завершению. Он опубликовал фото, на которых уже можно оценить интерьер. Полы и столешница выполнены из мрамора. В квартире много зеркал и светильников необычных форм. При этом все сделано в темных тонах. Омаров признался, что доволен результатом.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный архив Курбана Омарова
«Мы практически закончили наш ремонт. Правда, производитель мебели сильно подводит, но жить уже можно. По-моему, у нас неплохо получилось?» – написал бизнесмен в личном микроблоге.
Пользователи Сети не оценили задумку 42-летнего блогера. Они отметили, что в квартире слишком мрачно и неуютно.
«Холодный дом, хоть и дорогой», «Мрачновато, видно, что холостяк. Женщина переделает», «Логово вампира», «В квартире должно быть тепло и уютно», «Где свет? Вы экономите на электричестве?», «Нет души», «Как в гостинице», – пишут в комментариях.
Нашлись те, кто поддержал Омарова. Некоторые написали, что все сделано со вкусом. Они посоветовали бизнесмену задуматься о карьере дизайнера, если он сам продумывал интерьер квартиры.