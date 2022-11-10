«Логово вампира»: поклонники Курбана Омарова жестко раскритиковали ремонт его новой квартиры

«Мы практически закончили наш ремонт. Правда, производитель мебели сильно подводит, но жить уже можно. По-моему, у нас неплохо получилось?» – написал бизнесмен в личном микроблоге.

Пользователи Сети не оценили задумку 42-летнего блогера. Они отметили, что в квартире слишком мрачно и неуютно.

«Холодный дом, хоть и дорогой», «Мрачновато, видно, что холостяк. Женщина переделает», «Логово вампира», «В квартире должно быть тепло и уютно», «Где свет? Вы экономите на электричестве?», «Нет души», «Как в гостинице», – пишут в комментариях.

Нашлись те, кто поддержал Омарова. Некоторые написали, что все сделано со вкусом. Они посоветовали бизнесмену задуматься о карьере дизайнера, если он сам продумывал интерьер квартиры.