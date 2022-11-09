Лобода блеснула голой грудью перед латвийским певцом

Маркус Рива признался в любви Светлане Лободе

Народная артистка Украины и экс-солистка «ВИАгры» снялась в обнимку со своим латвийским продюсером.

Поклонники согласились, что 40-летней звезде все еще не нужен бюстгальтер.

В Лос-Анджелесе с успехом прошел концерт певицы, организованный при участии латвийского певца и продюсера Маркуса Ривы.

Творческая удача побудила Маркуса и Светлану сняться в довольно интимной позе. Лобода не стала утруждать себя подбором бюстгальтера, а просто натянула на голое тело золотую майку.

И обнялась с 32-летним неженатым красавцем, который написал под фото: «Спасибо тебе, муза. Люблю!»

Лобода известна своими откровенными фото- и видео сессиями.

Однако запрет на выступления в России связан не с излишней сексапильностью певицы, а с ее неприятием военной спецоперации на Украине.