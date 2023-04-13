«Лоб гармошкой»: Павел Деревянко рассказал об экспериментах с лицом

В последнее время комедийный актёр Павел Деревянко то и дело попадает в поле зрения журналистов. Гонорары от участия в сериале «Домашний арест» позволили 46-летнему Павлу купить квартиру в Москве. За один съемочный день Деревянко получает в среднем 300 тысяч рублей.

Благодаря своей характерной внешности, Деревянко удается играть как комедийных, так и вполне серьезных персонажей. Сохранять лицо, правда, к 50 становится уже не так просто. О том, каким образом он это делает, Павел подробно рассказал в авторском YouTube шоу Василия Вакуленко «Вопрос Ребром».

По словам мужчины, он считает себя деятелем искусства, а для искусства главное - сочетание формы и содержания. И если содержание в этой парадигме - его талант, то форма – его лицо.

«Делал себе микроботокс, чтоб у меня не был «лоб гармошкой». Но если ты про пластику, её у меня не было. Кожу на лицо с ж*** я себе не пересаживал», – отшутился актер после вопроса о пластических операциях.