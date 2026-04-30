Лиза Кудроу рассказала о сексизме на съёмках «Друзей» и раскрыла размер гонораров спустя 20 лет

Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе в культовом сериале «Друзья», рассказала о токсичной атмосфере и сексизме, царивших на съёмочной площадке. В интервью британскому изданию The Times актриса поделилась воспоминаниями о неуважительном отношении со стороны команды сценаристов.

По словам Кудроу, мужчины-сценаристы проявляли враждебность к актёрам и делали непристойные высказывания об актрисах на протяжении всех десяти сезонов сериала, который выходил с 1994 по 2004 год. «За кулисами определенно творились гадости», — призналась актриса. Она отметила, что работа над проектом была сопряжена с жёсткой критикой и унижениями. «Это было тяжело», — добавила Кудроу.

Токсичному отношению подвергались не только она сама, но и её коллеги по сериалу. Актриса решила открыто рассказать о проявлениях токсичной маскулинности и сексизма в киноиндустрии того времени.

Несмотря на негативный опыт работы, Кудроу признала, что сериал стал уникальным явлением в её карьере. «Все потому, что там работали гении. И что бы мы ни снимали в будущем, мы никогда больше не сделаем ничего подобного», — заявила она.

Актриса также раскрыла финансовую сторону успеха «Друзей». Спустя более 20 лет после окончания съёмок каждый из шести исполнителей главных ролей — Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и покойный Мэттью Перри — продолжает получать по 20 миллионов долларов ежегодно от авторских отчислений. Эти доходы формируются благодаря повторам сериала на различных платформах и его коммерческому успеху.