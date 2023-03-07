Лиза Арзамасова попала на фото в задранной юбке

Жена Ильи Авербуха, актриса Лиза Арзамасова путешествует по миру.

Судя по всему, наличие годовалого сынишки не мешает звёздный паре путешествовать порознь и заниматься творческими проектами. Во всяком случае, на фото Арзамасова выглядит весьма беззаботно.

На недавно появившемся у неё в сторис ролике Лиза позирует на смотровой площадке Кейптауна в шляпе и коротеньком платьице.

В какой-то момент резкий порыв ветра подхватывает одежду девушки на какое-то время представляя вниманию её подписчиков сперва оголённые ножки, а потом и то место, откуда они растут.

Как выяснилось, Арзамасова вовсе не переживала поэтому поводу и смело выложила видео в свой telegram-канал.

Поклонники артистки, кстати, тоже сделали вид, как будто не заметили конфуза.