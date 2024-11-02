Лиза Арзамасова, Наталья Подольская, Дина и Арина Аверины на премьере спектакля «Кармен» Ильи Авербуха

1 ноября состоялся первый показ ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен».

Гостями премьеры стали T-Killah, Ксения Алферова, Наталья Подольская, Ангелина Стречина, Дина и Арина Аверины, Ярослав Сумишевский, Алла Духова, Гедеминас Таранда и многие другие. Но, конечно, главными зрителями вечера стали Лиза Арзамасова в элегантном длинном бархатном платье и трехлетний Лева, которые пришли поддержать Илью Авербуха на его премьере. Лева даже вооружился шпагой, чтобы стать похожим на испанского тореадора, сопровождающего прекрасную сеньориту.

Новая версия «Кармен» собрала целое созвездие культовых фигуристов нашей страны разных эпох. Главные роли исполнили серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, а также серебряный призер олимпийских игр Александр Энберт и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, бронзовый призер олимпийских игр Марк Кондратюк и другие фигуристы. Грандиозные декорации, объединяющие несколько пространств, роскошные костюмы, живая музыка - всё это создало невероятную атмосферу и увлекло всех зрителей.

«Я видела все спектакли Ильи Авербуха, - сказала Наталья Подольская. - Мы с знакомы в 2010 года, когда я принимала участие в “Ледниковом периоде”, и с тех пор я большая поклонница всего, что он делает. Сегодня у меня с собой два букета: для Жени, она потрясающая фигуристка, и, конечно, для моего любимого партнера по “Ледниковому периоду” Максима Маринина, я приношу ему букеты на каждый спектакль, он лучший».

«Я сейчас участвую в “Ледниковом периоде и мне интересно подсматривать за разными элементами с профессиональной точки зрения, - поделился впечатлениями певец T-Killah. - Особенно интересно наблюдать за знакомыми лицами, потому что почти со всеми уже сдружился. За последний месяц я прожил маленькую жизнь, и где-то на один процент теперь я понимаю фигуристов».

«У меня с детства была мечта научиться кататься на коньках, но поскольку я родился практически в деревне, такой возможности не было, - рассказал Ярослав Сумишевский. - Выбрал другую профессию, стал музыкантом, певцом, о чем я нисколько не жалею. И сейчас у меня есть возможность просто со стороны наслаждаться этим замечательным видом спорта, сегодня я пришёл вместе с детьми».

«Я получила огромное удовольствие. Женечка Медведева - умничка, справляется на все сто. Такая изящная, красивая, элегантная… Все наши звёзды фигурного катания тут просто чудо!» – восторгалась после спектакля Алла Духова.

Как отметил сам режиссер-постановщик Илья Авербух, «10 лет — это огромный срок, за 10 лет меняется всё, вот и моё режиссёрское мастерство выросло, как мне кажется. Сменилось уже третье поколение Кармен в этом спектакле. У нас блистала Татьяна Навка, потом Маргарита Дробязко, и Женя Медведева видела этот спектакль раньше, когда еще сама выступала в спорте, и еще тогда она мне сказала, что очень-очень хочет сыграть Кармен, и теперь вот мы смотрим спектакль уже с ней в главной роли».

Впервые на московский лед в этом спектакле вышли Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк. Лизе досталась роль возлюбленной Хосе Микаэллы, и она потрясающе передала ее нежность и воздушность, тогда как Марк Кондратюк стал тореадором, своего рода визави самого Алексея Ягудина, и от этой дуэли знаменитого олимпийского чемпиона, главного любимца публики и звезды действующей российской сборной в буквальном смысле летели искры. Ледовый мюзикл «Кармен» будет показан на ЦСКА Арене до 4 ноября: зрителей ждут еще пять спектаклей.