Лия Ахеджакова рассказала о своих похоронах

Знаменитая советская актриса в последнее время все чаще попадает в внимание российских СМИ.

То Ахеджакова провокационно выскажется на церемонии вручения кинематографической премии, то демонстративно не явится на собрание к вышестоящему руководству.

Недавно оппозиционно настроенная народная артистка РФ снова шокировала журналистов.

На этот раз, Лия вновь не смогла сдержать эмоции. На этот раз, правда, уже положительные.

После одного из спектаклей, где ей довелось играть ведущую роль , она была так потрясена восторженной реакцией публики, что невольно подумала о... своей смерти.

По словам актрисы, мысль о том, что «все однажды уйдут» не дает ей покоя.

«Кажется, что когда меня будут провожать в последний путь, людей на моих похоронах людей будет меньше, чем пришло на премьеру, - говорит Ахеджакова.

Хорошо, что артистический талант позволяет актрисе наслаждаться своей профессией. В театре Современник, где задействована артистка, каждый выход на сцену сопровождается аплодисментами.