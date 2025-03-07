Лишившийся заработка в России Моргенштерн* продает машину за 12 млн рублей

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) продает свою машину после потери заработка от музыки в РФ. Артист решил продать желтый автомобиль за 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Жизнь».

Весной вступил в силу закон, ограничивающий выплаты иностранным агентам. Выпустивший альбом Моргенштерн* надеялся заработать на поклонниках из России, но потерпел неудачу. Недавно он сам заявил, что лишился 90% дохода.

После певец попробовал заработать на мерче (вещах со своей символикой). А теперь вынужден продать собственный автомобиль.

Знаменитость предлагает приобрести Bentley желтого цвета 2020 года за 500 тыс. дирхамов, в переводе на рубли – 12 миллионов. Эта сумма была указана в объявлении. Там же есть номер телефона для связи. Но звезда сразу предупредил фанатов, что он не принадлежит ему, и по пустякам беспокоить абонента не стоит.

Ранее мы писали о том, что Моргенштерн* рассказал о процессе удаления татуировок на лице. Он признался, что удалять рисунки на лице в 10 раз больнее, чем набивать.

*Признан иностранным агентом на территории России