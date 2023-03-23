Лишилась двух миллионов: почему 58-летняя Таисия Повалий несет большие финансовые убытки

В последнее время многие звезды шоу-бизнеса испытывают трудности в карьере. Известно, что произошла массовая отмена концертов Валерия Меладзе и Таисии Повалий. Певица отправилась на гастроли в Сибирь, однако тур был сорван. Билеты плохо продавались, а некоторые организаторы и вовсе отменили концерты артистки. По последним данным, из-за произошедшей ситуации Таисия лишилась двух миллионов рублей. На связь с изданием mk.ru вышел промоутер Сергей Лавров и объяснил бедственное положение знаменитости.

По словам мужчины, его не удивляют проблемы Повалий. Лавров считает, что она никогда не была востребованной певицей и не собирала полных залов, а вся ее карьера держится лишь за счет корпоративов.

«Всегда, что называется, "три калеки в зале". Повалий никогда не была звездой номер 1. У нее только одна песня ушла в народ. Больше, на мой взгляд, ничего нет», — высказался Лавров.

Однако, по информации источника, артистка не унывает. Уже совсем скоро у Таисии запланированы новые концерты и участие в юбилее Ильи Резника.

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