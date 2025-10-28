«Лимит исчерпан»: звезда «Дома-2» Виктория Цатурян разводится с мужем по обоюдному согласию

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Цатурян заявила, что устала бороться за семью. Поэтому они с супругом Русланом Мацьолеком приняли совместное решение развестись. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

На странице в своей соцсети знаменитость опубликовала серию архивных снимков с мужем и маленьким сыном. Она подчеркнула, что решение о разводе является обоюдным, и его причины не обсуждаются. Виктория добавила, что сделала максимум для сохранения семьи, но «лимит исчерпан».

«Прошу, не надо догадок. Не могу говорить о тех болях и страхах, точнее, о причинах, которые повлияли на принятое мною решение. Всем любви и взаимопонимания, а мы — в разные стороны. Не знаю, как это будет, ведь Милан так сильно привязан к папе», — написала девушка.

Подписчики живо отреагировали на печальную новость. «Очень жаль, красивая пара», «В этих отношениях что-либо делали только Вы», «Все методы испробованы? Психолог! Сейчас это очень действенно», — написали поклонники Цатурян в комментариях.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил, что людям безразличен развод Оксаны Самойловой и Джигана.