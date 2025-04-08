Лиепа, Рождественская и Захарова на одной сцене: премьера НЕспектакля «Династии»

Илзе Лиепу, Екатерину Рождественскую и Александру Захарову впервые объединят на одной сцене память и любовь к их великим отцам. 21 апреля «Академия культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича» представит премьеру НЕспектакля «Династии» с их участием на сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки.

Народные артистки и известный фотограф расскажут зрителям о своих родителях, раскроют то, что еще никто о них не знал. НЕспектакль «Династии» построен на чувствах, воспоминаниях и ощущениях трех дочерей, отцы которых были знаковыми фигурами советской культуры. Перелистывая страницы биографии трех династий, зритель станет соучастником знаковых событий в истории страны.

Пронизанная искренностью и душевностью, уважением к великому творческому наследию, постановка обещает стать одним из хитов на театральной сцене.

Режиссером НЕспектакля выступил Заслуженный деятель искусств Максим Лахно. В постановке звучит музыка композитора Игоря Демарина.