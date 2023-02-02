Лидер «Самоцветов» поставил Долину в один ряд с Кобзоном и Розенбаумом

Лауреат премии «Шансон года-2017», музыкант и радиоведущий Алексей Глызин, по его словам, не слишком радуется тому, что сегодня происходит в отечественной поп-культуре.

Однако, по мнению Глызина, на российском эстрадном Олимпе есть имена людей, «которые думают об искусстве, как бы громко это ни звучало».

Пальму первенства галантный певец отдал единственной в этом коротком списке даме – 67-летней приме Ларисе Долиной.

Она человек, который всегда бьется за то, чтобы все было по-настоящему. А не так: слепили какой-то проект, взяв девочку, которую потом водят на "чай-кофе».

Рядом с Долиной почетное место на пьедестале Глызин отвел Александру Розенбауму.

И, конечно, особо отметил покойного Иосифа Кобзона, который, будучи депутатом Госдумы, имел возможность влиять на принятие решений. Именно с его подачи в 2013 году Дума разработала законопроект о штрафах за использование фонограммы на концертах.