Лицо, зубы, губы и даже глаза: сколько денег потратил на пластику победитель «Голоса» Шувалов

Пластический хирург Артур Дзотцоев заявил, что победитель шоу «Голос» Богдан Шувалов ложился под нож хирурга как минимум три раза и потратил на операции 1,5 млн рублей. Об этом пишет Kp.ru.

Певец удивил публику не только своим голосом, но и внешностью. Многие писали, что парень перенес множество пластических операций, тем более что в Сети появились кадры, на которых Богдан совершенно в ином виде участвует в другом музыкальном шоу.

Журналисты обратились к специалисту, чтобы он рассказал, какие изменения были во внешности звезды. По словам Артура, артист ложился под нож хирурга не один раз.

«У него пластика ушей, так как они перестали быть такими оттопыренными. Была ринопластика. Кончик стал более вздернут, а нос в целом стал меньше. В подбородок установлен имплант, поэтому он стал таким выдающимся в сравнении с фото десятилетней давности», – заявил хирург.

Эксперт также считает, что Богдан бывает в кабинете косметолога. Там он увлекся филлерами, следы которых заметны по краю нижнего века.

«Также у Богдана слишком идеальная улыбка, это виниры, цвет глаз он поменял с помощью контактных линз», – высказался Дзотцоев.

Специалист посчитал, что на все манипуляции Шувалов потратил около полутора миллионов рублей. Еще полмиллиона рублей он отдал за косметологические процедуры.

Ранее мы писали о том, что ведущая Анфиса Чехова сообщила об осложнениях после ботокса. Теперь она испытывает проблемы с глазом.