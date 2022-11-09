«Лицо как у мумии»: Юлия Высоцкая опубликовала рискованное фото

Поклонники актрисы в шоке, но отдают дань смелости артистки.

Фотография, ставшая поводом для разговоров и опасней, сделана несколько лет назад. И, судя по всему, после какой-то болезни.

Для чего супруга Андрона Кончаловского выложила ее из семейного архива в социальную сеть – непонятно.

«Это не наша Юлия! Вся переделанная, Лицо, как у мумии», - недоумевают подписчики.

Возможно, заслуженная артистка России, прима четырех ведущих московских театров, а ныне – участница популярного кулинарного телешоу просто решила напомнить миру о своем умении сценического перевоплощения.