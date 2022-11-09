14:20, 09 ноября 2022
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«Лицо как у мумии»: Юлия Высоцкая опубликовала рискованное фото
Поклонники актрисы в шоке, но отдают дань смелости артистки.
Фотография, ставшая поводом для разговоров и опасней, сделана несколько лет назад. И, судя по всему, после какой-то болезни.
Для чего супруга Андрона Кончаловского выложила ее из семейного архива в социальную сеть – непонятно.
«Это не наша Юлия! Вся переделанная, Лицо, как у мумии», - недоумевают подписчики.
Возможно, заслуженная артистка России, прима четырех ведущих московских театров, а ныне – участница популярного кулинарного телешоу просто решила напомнить миру о своем умении сценического перевоплощения.
Источник фото:Legion-Media
Источник:https://www.popcornnews.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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