Лично утвердила Терешкова: дочь вице-премьера России сыграет легендарную космонавтку

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», а также российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз производственной компании «Атмосфера кино».

Леонела Мантурова известна по трём картинам в своей фильмографии. Девушка училась в Швейцарии, в 2011 году вернулась в Москву и поступила в МГУ. После учёбы решила посвятить себя актёрской карьере.

В 2025 году в Москве стартовали съёмки исторической драмы «Чайка» режиссёра Антона Мегердичева. Фильм расскажет о жизни Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта в мире. На главную роль актрису лично утвердила сама Терешкова.

«Чайка» выйдет на экраны в 2027 году. Фильм приурочен к 90-летию легендарной космонавтки — картина должна появиться в прокате 8 апреля 2027 года.

Напомним, Валентина Терешкова совершила исторический полёт в космос в 1963 году на корабле «Восток-6» и стала первой женщиной, побывавшей за пределами Земли. Её позывной «Чайка» дал название фильму.