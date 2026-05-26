Лично участвовала в выборе: 31-летняя дочь вице-премьера Мантурова сыграет Валентину Терешкову

Об этом сообщает информационный портал Mosfilm.ru.

Леонела Мантурова — дочь первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, который ранее занимал пост министра промышленности и торговли. Актрисе предстоит воплотить на экране образ легендарной советской космонавтки в фильме «Чайка», который снимает режиссёр Антон Мегердичев.

Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, лично участвовала в утверждении Мантуровой на главную роль. В сети уже появились первые кадры актрисы в образе героини фильма. Съёмки картины идут полным ходом.

Кастинг на роль Терешковой вызвал общественную дискуссию о непотизме в российском кино. Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, прокомментировал ситуацию:

«Происхождение человека еще не говорит об актерском таланте или об его отсутствии, но это станет понятно только после выхода фильма. В России есть недоверие к популярным фамилиям», — отметил Баженов.

Эксперт Александр Шпагин подчеркнул, что в стране много талантливых молодых актеров. Вопрос о справедливости выбора актрисы из влиятельной семьи остаётся открытым до премьеры картины.

Напомним, Денис Мантуров занимает должность первого вице-премьера правительства России. Его дочь Леонела продолжает строить актёрскую карьеру, и роль Валентины Терешковой может стать для неё знаковой.