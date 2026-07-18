«Лезли обниматься»: сын рэпера Гуфа рассказал о влиянии фамилии перед реалити-шоу

Об этом сообщает канал «Пятница!», который раскрыл имена первых участников проекта.

Сэм Долматов стал известен как сын популярного рэпера Гуфа и певицы Айзы. Сейчас подросток учится в десятом классе и живет с матерью. Несмотря на юный возраст, он уже чувствует на себе влияние звездной фамилии родителей.

«Я чувствовал влияние фамилии, часто ко мне подходили, говорили: "Ты сын Гуфа!" Лезли обниматься», — поделился Сэм.

Во втором сезоне «Выживалити. Наследники» вместе с сыном Гуфа примут участие другие дети российских знаменитостей — внучка актрисы Глаголевой и сын Свиридовой. Съемки проекта прошли на необитаемом острове в Таиланде, где участникам предстояло пройти ежедневные испытания в диких условиях и проверить себя на прочность.

Ребята знакомились с соперниками, обустраивали жилище и принимали решения на голосовании.

Напомним, первый сезон реалити-шоу «Выживалити. Наследники» также собрал детей известных личностей, которые соревновались за победу в экстремальных условиях. Премьера нового сезона состоится совсем скоро на канале «Пятница!».