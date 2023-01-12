«Лежу под капельницей»: Айза раскрыла свой диагноз
«Так хочется материться»: Айза прокомментировала свое состояние здоровья .
Фото: Из профиля Instagram* Айзы (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последнее время по стране ходит страшный вирус, который подкосил многих знаменитостей. Известно, что сейчас в больнице с этим недугом находятся Никита Михалков и Роман Костомаров, у которого обнаружили пневмонию. Сегодня в социальной сети Айза рассказала, что и она подхватила инфекцию, а после поделилась снимком с капельницей.
По словам девушки, сразу после ухудшения самочувствия она сделала тест на ковид и грипп. К счастью, результат был отрицательный. Зато у бывшей супруги Гуфа подтвердился другой диагноз — бронхит, поэтому ей прописали лечение капельницей. К слову, сама знаменитость не унывает и планирует воспользоваться больничным с пользой для собственного бренда.
Фото: Из профиля Instagram* Айзы (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Я точно не просто так заболела! Значит, я должна сидеть дома и работать над своим интернет-магазином. Вообще, я начала шить с детства, еще во времена войны в Чечне. В 8 классе я сделала свой первый показ мод. Вот, пока лежу под капельницей, вспоминаю свой огромный фидбэк с одеждой», — рассказала Айза.
Узнав об этой новости, поклонники сразу же пожелали девушке скорейшего выздоровления.
Ранее Ани Лорак представила публике нового избранника. Подробности читайте в этой статье.