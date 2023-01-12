«Лежу под капельницей»: Айза раскрыла свой диагноз

В последнее время по стране ходит страшный вирус, который подкосил многих знаменитостей. Известно, что сейчас в больнице с этим недугом находятся Никита Михалков и Роман Костомаров, у которого обнаружили пневмонию. Сегодня в социальной сети Айза рассказала, что и она подхватила инфекцию, а после поделилась снимком с капельницей.

По словам девушки, сразу после ухудшения самочувствия она сделала тест на ковид и грипп. К счастью, результат был отрицательный. Зато у бывшей супруги Гуфа подтвердился другой диагноз — бронхит, поэтому ей прописали лечение капельницей. К слову, сама знаменитость не унывает и планирует воспользоваться больничным с пользой для собственного бренда.