«Летом он ушел из жизни»: пережив трагедию, Дмитрий Харатьян сделал заявление

Минувший год стал тяжелым для каждого россиянина, и Дмитрий Харатьян не стал исключением. Так, мужчина неоднократно рассказывал о том, что его эмигрировавшая дочь столкнулась с травлей от местных жителей, вот почему любящий отец очень переживает за свою наследницу. Кроме того, прошлым летом ушел из жизни член семьи актера. Преодолев это горе, артист сделал заявление в эксклюзивном интервью для издания «Teleprogramma».

Выяснилось, что в 2022 году умер пес Джазик. Для Дмитрия и его супруги это событие стало настоящей трагедией. Пара долго не могла прийти в себя, но в новом году возлюбленные решились на пополнение в семье: они вновь заведут собаку.

«В этом году у нас появится новый член семьи — решили взять белую швейцарскую овчарку. У нас живет кот Кокос — породы невская маскарадная, тоже светлый и очень красивый», — рассказал Харатьян.

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