«Лето в городе»: 36-летняя Полина Диброва разделась до крошечного бикини после бани

Полина Диброва стала известна благодаря победе в конкурсе «Миссис Россия-2017». Мама троих детей от брака с телеведущим Дмитрием Дибровым активно ведёт соцсети и занимается бизнесом. Сейчас модель встречается с Романом Товстиком.

На новых снимках Диброва предстала в откровенном образе. Звезда запечатлела себя в купальнике после банных процедур и поделилась с подписчиками планами на лето.

«Лето в городе. Открыла купальный сезон», — поделилась Полина.

Модель также призналась, что недовольна своей внешностью и возобновила тренировки. Диброва демонстрирует подписчикам изменения в фигуре и привлекает внимание откровенными публикациями.

Напомним, на прошлой неделе Полина Диброва организовала двойное празднование 11-летия своего сына Ильи. Сначала прошёл интимный ужин в узком кругу с бывшим мужем Дмитрием Дибровым, затем — домашняя вечеринка с новым избранником Романом Товстиком. «Я отчетливо помню то утро, когда почувствовала, что он готов появиться на свет. Это чудо!» — написала звезда о рождении сына.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва посетила показ нижнего белья «Славянский взгляд» в пространстве «Матрешка» 2 июня.