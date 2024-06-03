Летние показы сказочной Недели моды Magic Fashion Week прошли в Москве в День защиты детей

1 июня в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя прошли летние показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week. Дизайнеры из России представили свои коллекции на подиуме-сцене, воссоздающей стиль стимпанк.

Моделями на подиуме выступили звезды – королева диско Наталия Гулькина, певец Олехан. В показах приняли участие более трехсот детей-моделей, многие из которых выбрали моделинг своей профессией.

Уже не первый раз официальным партнером Magic Fashion Week выступает театр Роста в Царицыно, под управлением заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Дизайнеры VII сезона – Надежда Шибина, Julia Vladykina, Наталья Рязанова, Анна Гусева, Ольга Еремина, Annet, Светлана Грилео.

Паровые машины, шестеренки, огромные часы – все составляющие стимпанка – концепция мероприятия.

Объединить моду и театр, создать уникальное событие и сказочные декорации – реализованная задумка идейного вдохновителя Magic Fashion Week, дизайнера, фотохудожника Надежды Шибиной.

Сохранить веру в сказку, в добро, создать красоту и уникальность – это основной посыл организаторов Magic Fashion Week.

Magic Fashion Week – сказка в мире моды.

Следующий сезон сказочной Недели моды откроет свои двери в октябре.

Возрастное ограничение: 6+