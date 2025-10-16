Леша Свик рассказал о треке с Нюшей и мечте спеть с Бастой

Певец Леша Свик стал гостем второго выпуска шоу «Чарт Яндекс Музыки» на радио Like FM. В беседе с ведущими Виталиком Мишурой и первой цифровой лайкой Вспышкой музыкант не только прокомментировал главные хиты недели, но и поделился откровенными размышлениями о творчестве, музыкальной индустрии и своем желании экспериментировать.

Визит Свика в студию совпал с попаданием трека «Аритмия» с его участием в престижную рубрику «Суперлонч» Яндекс Музыки. Обсуждая коллаборацию с Mary Gu, которая «сменила» в композиции Олега Майами, артист с юмором отметил: «Мы просто позвали Машку, вот и все. А Олег нас не позвал в свой сольный трек, давайте на секундочку».

На шутливый вопрос нейро-ведущей Вспышки о возможной замене NILETTO в следующем треке Свик сделал небольшой анонс.

«Всякое может быть. У меня уже есть записанная песня с Нюшей», – поделился он.

Одним из ключевых моментов эфира стало тестирование алгоритмов «Моей волны». Когда в рекомендациях прозвучала песня Басты и Zivert «Не болей», Леша Свик признался в своей творческой мечте.

«Я безумно мечтаю сделать совместку с Бастой. Но я еще не придумал тот материал, с которым хочу к нему прийти. У него очень много выходит совместок за последнее время, но в целом они проходящие. Хочется прийти с таким материалом, чтобы это было также круто, как “Не болей”», — рассказал музыкант на Like FM.

Особое место в разговоре заняла тема искренности в искусстве. Диалог с приглашенным гостем Gera Amen, который посвятил свой альбом «Zarima» бабушке, перешел в рассуждение о природе успеха. Молодой артист заявил, что люди чувствуют, когда музыкант понимает, где находится, и остается искренним.

«Все решает искренность – когда музыка разделяет с людьми их жизнь», — заключил он.

Эти слова нашли полный отклик у Леши Свика.

«Искренность всегда побеждает. Вот это я точно понял за годы в музыке», — подчеркнул артист.

Говоря о собственных творческих поисках, Свик объяснил, что находится в состоянии эксперимента.

«Я пытаюсь выйти из своей прямой бочки, сделать что-то новое», — отметил он.

Однако музыкант констатировал, что аудитория не всегда готова к резким изменениям.