Лерчек не пришла на суд из-за плохого самочувствия во время беременности

Сегодня состоялось очередное заседание по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей Валерией Чекалиной и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Суд рассматривал ходатайство блогерши с просьбой смягчить ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

На само заседание явился только адвокат Чекалиной. Он объяснил, что блогерша пропустила суд из-за плохого самочувствия.

Юрист Олег Бадма-Халгаев также рассказал, что суд отклонил их ходатайство.

«По жалобе — отказали. По здоровью — ничего страшного. Посещение врачей разрешили. Спасибо за это работникам суда! Суд очень оперативно рассматривает наши ходатайства о посещении врачей!» — заявил он.

