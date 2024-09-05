Лепс, Рудковская, Тодоренко и другие звезды на турнире Мельниковой и Айдаева по танцам «Midnight Ball»

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» 30 августа прошел II Турнир по Спортивным Бальным Танцам Марии Мельниковой и Руслана Айдаева «Midnight Ball».

Это событие стало настоящим праздником танца и искусства, собрав под одной крышей лучших танцовщиков, звездных гостей, оно прошло при поддержке Юлии Прокип (YULIYA PROKIP Couture), создавшей наряды для Марии Мельниковой, Яны Рудковской, Регины Тодоренко и украсившей этот вечер своим шоу.

Открытие вечернего отделения сопровождалось живым выступлением оркестра и популярных артистов, создавая незабываемую музыкальную атмосферу для всех присутствующих. Зрители насладились выступлениями таких звезд, как МОТ, Александр Ревва, JONY и Григорий Лепс. Также «Midnight Ball» представил яркое и незабываемое шоу от самой Марии Мельниковой и неожиданные сюрпризы от других выдающихся гостей и звезд мирового танца Лизы Лаковицки и Остина Джосона.

Кульминацией вечера стал настоящий шедевр от звездного кондитера Марины Синицкой. Четырехъярусный торт, украшенный съедобными бутонами роз.

Ведущими мероприятия в этом сезоне стали: президент Российского танцевального союза - Станислав Попов и известная телеведущая – Регина Тодоренко.