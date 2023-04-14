Лепс, Гагарина и Басков выйдут на сцену премии телеканала RU.TV 23 мая в Москве

23 мая 2023 года во время музыкальной премии телеканала RU.TV на сцену «Крокус Сити Холла» со своими номерами выйдут известные артисты, среди них: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков и многие другие.

Режиссером XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV стал Алексей Голубев. Зрителям обещают масштабное поражающее воображение зрелище.

Участниками концерта станут: Григорий Лепс, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Николай Басков, Zivert, JONY, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Елена Север, Дима Билан, МОТ, Клава Кока, Люся Чеботина, ЮрКисс, HammAli&Navai, Ханна, Seville (Artik & Asti) и многие другие.

«Каждый артист, который принимает участие в Премии телеканала RU.TV, остается верен русскоязычной музыке и миллионам своих поклонников», – отмечается в сообщении.

Также на премии традиционно наградят исполнителей драгоценными самоварами за самые креативные клипы, песни и яркие дуэты.

«Статуэтки Премии – это точные уменьшенные копии тульских самоваров, которыми в России пользовались на протяжении веков. И статуэтки сегодня отливаются на историческом заводе в Туле», – подчеркивается в сообщении.

Премия телеканала RU.TV – это не только авторитетная музыкальная награда, а также и грандиозное светское событие. По ковровой дорожке пройдут популярные медийные персоны, но главной героиней вечера останется русская музыка.