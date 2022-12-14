Леонид Якубович высказался о своей любовнице

Слухи о любовных интригах бессменного телеведущего каптал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича муссируются в прессе уже довольно давно.

Парадоксально, но, скорее всего, вызваны они по большей части искренней верностью Якубовича, а вовсе не его ветреными метаниями.

Шоумен был женат трижды, но каждый его брак можно назвать чуть ли не эталонным союзом.

Один только раз мужчине все-таки не удалось избежать сплетен. Тогда злые языки приписали Якубовичу роман с соведущей, Риммой Агафошиной, той самой длинноногой брюнеткой, открывающей буквы у него на передаче.

Недавно Леонид Аракадиевич поставил точку во всех домыслах.