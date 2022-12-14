18:31, 14 декабря 2022
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Леонид Якубович высказался о своей любовнице
Слухи о любовных интригах бессменного телеведущего каптал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича муссируются в прессе уже довольно давно.
Парадоксально, но, скорее всего, вызваны они по большей части искренней верностью Якубовича, а вовсе не его ветреными метаниями.
Шоумен был женат трижды, но каждый его брак можно назвать чуть ли не эталонным союзом.
Один только раз мужчине все-таки не удалось избежать сплетен. Тогда злые языки приписали Якубовичу роман с соведущей, Риммой Агафошиной, той самой длинноногой брюнеткой, открывающей буквы у него на передаче.
Недавно Леонид Аракадиевич поставил точку во всех домыслах.
- Никакого адюльтера в моей жизни не было вообще никогда. Нет у меня и внебрачных детей, что удивительно и даже... как-то обидно, - заявил ведущий, - а Римма девушка прекрасная: у неё трое детей замечательный муж.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://7days.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: