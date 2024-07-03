Леонид Каневский рассказал, чем занимается звезда «Аншлага» Клара Новикова

Известный российский актер и телеведущий Леонид Каневский признался, что в Сети появляется множество ложной информации о звезде шоу «Аншлаг» Кларе Новиковой. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Саши Сулим.

Как рассказал артист, в Сети периодически появляется информация, что комикесса испытывает проблемы со здоровьем и находится в доме престарелых.

Каневский поспешил опровергнуть эти слухи, отметив, что Новикова играет в театре, дает сольные выступления, а также продолжает сниматься в «Аншлаге».

«Фиг с маслом, она в полном порядке, замечательно себя чувствует и прекрасно играет. Замечательная артистка», — поделился он.

Ранее сайт «Страсти» узнал о гонорарах актера Леонида Каневского. Оказалось, что 85-летний артист уже три года отказывается работать ведущим на частных мероприятиях.

Также Каневский высказался о работе с Валентином Гафтом.