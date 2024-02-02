«Ленка ему спуску не дает»: отец Алексея Нилова раскрыл, что думает о третьей жене сына

Отец актера Алексея Нилова признался, что третья жена сына Елена Володина смогла легко войти в их семью и сделать звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» по-настоящему счастливым. Геннадий Петрович восхищается невесткой и отзывается о ней только с теплотой.

Елену Алексей встретил после того, как со скандалом разошелся с актрисой Ириной Климовой. Они узаконили брак еще в 2011 году и с тех пор не расставались. Нилов-старший рассказал, что с приходом Володиной жизнь его наследника изменилась в лучшую сторону. Он стал следить за здоровьем и с радостью возвращаться домой. От этого и его родителям за него спокойно.

«Думаю, это Ленка ему спуску не дает. Я так невестку свою любя называю. Мы с ней уже родные люди, очень хорошо ладим», - поделился Геннадий Петрович в беседе с PROZVEZD.

По признанию артиста, так же было и у него с супругой. С матерью Алексея ему не хотелось расставаться. Как только он был вынужден куда-то уезжать, сразу же начинал сильно скучать. В браке с Галиной Нилов-старший живет уже почти 62 года.

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