Лена Миро выстрелила в Кристину Асмус

Скандальная блогерша, известная своими убийственными выпадами в адрес популярных российских звезд, сфокусировала прицел на экс-супруге Гарика Харламова.

Харламов нашел золотую середину, которая лично его устраивает. Дома любимая дочка. А если надо встретиться с кем-то, то у него наверняка есть еще недвижимость в городе.

Ну а то, что бывшая жена шаркает этажом выше и все никак съехать не может, так это можно и потерпеть ради ребенка», - поделилась своими мыслями Лена.

Напомним, отечественный эстрадный бомонд никак не может отыскать причину, по которой разведенные супруги продолжают жить под одной крышей, пускай и огромного особняка на Рублевке.

Миро видит эту причину именно в Харламове.

Дочку он любит, Кристину – нет, и покупать им отдельную квартиру совсем не торопится. Тем более, что, по сведениям Лены Миро, у Асмус нет никаких ухажеров. А, значит, «шаркает» она на своем этаже совсем одна. И Гарику не мешает.