15:11, 14 ноября 2022
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ЛДПР призывает Валерия Меладзе к покаянию
«Пусть признаёт, что ошибся, прежде чем петь свои песни во всю глотку». Такими словами бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Роман Худяков отреагировал на новость об участии Валерия Меладзе в «Новогоднем огоньке».
Напомним, что Музыкант вызвал недовольство у членов партии, критически высказавшись по поводу СВО, после чего на время покинул Россию . Недавно стало известно, что Меладзе возвращается обратно в страну для съёмок новогоднего шоу.
По словам экс-политика, прежде чем продолжать свою музыкальную деятельность, Валерий обязан покаяться в содеянном и признать, что Россия дала ему все.
Источник фото:http://famezone.ru/
Источник:https://sm.news/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: