ЛДПР призывает Валерия Меладзе к покаянию

«Пусть признаёт, что ошибся, прежде чем петь свои песни во всю глотку». Такими словами бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Роман Худяков отреагировал на новость об участии Валерия Меладзе в «Новогоднем огоньке».

Напомним, что Музыкант вызвал недовольство у членов партии, критически высказавшись по поводу СВО, после чего на время покинул Россию . Недавно стало известно, что Меладзе возвращается обратно в страну для съёмок новогоднего шоу.

По словам экс-политика, прежде чем продолжать свою музыкальную деятельность, Валерий обязан покаяться в содеянном и признать, что Россия дала ему все.