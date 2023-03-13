Ларису Гузееву публично унизили на шоу «Маска»
Филипп Киркоров вступился за Ларису Гузееву в эфире музыкального шоу «Маска» .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@empatia_manuchi»
В новом выпуске шоу «Маска» досталось знаменитой советской актрисе и бывшей ведущей ныне закрытого проекта «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой.
Вышедший на сцену исполнитель в костюме огромного хомяка по обыкновению начал отвечать на уточняющие вопросы жюри.
Один из вопросов был направлен на то, чтобы узнать, свободно ли сердце скрытого за маской человека и прибегала ли звезда внутри костюма к услугам Ларисы Гузеевой:
«Зачем мне Гузеева, она же сама несчастная,» - искаженным голосом ответил сказочный Хомяк.
Такое определение Ларисы Андреевны пришлось не по душе Филипу Киркорову, и он решил встать на защиту телесвахи.
«С чего это вы взяли?! Это моя подруга», - запротестовал король российской эстрады.
Видимо именно столь неосторожное высказывание в адрес заслуженой артистки РФ дало жюри все основания полагать, что за сказочным костюмом кроется юная певица Карина Кросс.