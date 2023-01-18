Лариса Удовиченко перенесла операцию после перелома позвоночника

Информация по текущему состоянию народной артистки Ларисы Удовиченко тщательно скрывается.

Комментарием о её здоровье отказался поделиться не только актёр Сергей Колесников, с которым Удовиченко делила сцену последние несколько лет, но и её бывший муж, заслуженный деятель искусств Андрей Эшпай.

Как сообщает Телеканал 360, по его словам, никаких инсайдов относительно состояния супруги у него нет, как и контактов с ней.

К счастью, свет на ситуацию сумел пролить актёр театра Сатиры и близкий друг Ларисы Андрей Бутин.

Он поспешил успокоить связавшихся с ним корреспондентов издания Комсомольская Правда: