19:45, 18 января 2023
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Лариса Удовиченко перенесла операцию после перелома позвоночника
Информация по текущему состоянию народной артистки Ларисы Удовиченко тщательно скрывается.
Комментарием о её здоровье отказался поделиться не только актёр Сергей Колесников, с которым Удовиченко делила сцену последние несколько лет, но и её бывший муж, заслуженный деятель искусств Андрей Эшпай.
Как сообщает Телеканал 360, по его словам, никаких инсайдов относительно состояния супруги у него нет, как и контактов с ней.
К счастью, свет на ситуацию сумел пролить актёр театра Сатиры и близкий друг Ларисы Андрей Бутин.
Он поспешил успокоить связавшихся с ним корреспондентов издания Комсомольская Правда:
- Да, всё так. Лариса действительно получила серьезную травму, но сейчас ей, наконец, сделали операцию и она восстанавливается.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.kp.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: