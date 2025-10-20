Лариса Луппиан опровергла, что Боярский завершает карьеру артиста

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла его слова о завершении карьеры артиста. Об этом она сообщила Telegram-каналу Mash на Мойке.

По словам худрука Театра им. Ленсовета, Боярский не собирается завершать карьеру актера. Сейчас Михаил задействован в двух спектаклях — «Ромео и Джульетте» и «Театральном романе». В одном из них он играет на постоянной основе, в другом появляется по мере сил.

Напомним, весной 2025 года Боярский упал со сцены и получил травму ребра. Из-за падения актер пропустил спектакли со своим участием. После этого артист снова попал в больницу. Причиной стали осложнения после операция. У Михаила сводило икроножные мышцы даже при минимальной ходьбе, поэтому в середине июня ему установили специальный каркас в ногу.

Ранее 75-летний Боярский заявил, что завершил драматическую карьеру. Актер больше не снимается в кино, но, по всей видимости, он не собирается прощаться с театром.