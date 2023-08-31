Лариса Гузеева уехала из России после нападок на Василису Володину

Лариса Гузеева уехала в Германию после нападок на Василису Володину, об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на соцсети телеведущей.

Гузеева опубликовала в личном блоге видео, на котором она любуется европейскими домами. За кадром слышно, как телеведущая говорит, что она находится в Берлине. О том, насколько долго продлится зарубежная поездка Гузеевой, она не сообщила.

Напомним, ранее артистка раскритиковала свою коллегу по шоу «Давай поженимся!» Василису Володину, которая решила не возвращаться на телеэкраны. Гузеева заявила, что астролог променяла «жизнь на кошелек» и поэтому отказалась сниматься в новом сезоне шоу.

До этого Володина решила не принимать участие в новых выпусках шоу из-за боязни заразиться коронавирусом. Напомним, что состав ведущих «Давай поженимся!» не менялся на протяжении уже 10 лет. Гузеева, Сябитова и Володина привыкли работать вместе, хотя между ними иногда и происходят конфликты. Так, Роза признавалась, что не общается с Ларисой за пределами студии, причем это обусловлено желанием самой Гузеевой.

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