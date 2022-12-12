Лариса Гузеева снялась в порнофильме с Ургантом

Знаменитая красавица в прошлом, а сейчас не менее знаменитая телеведущая .Лариса Гузеева в 90-х гладила ножкой Ивана Урганта перед камерами.

Случилось это в 1996 году на съемках фильма «Жестокое время».

По сюжету ленты молодой режиссер, одолжив денег у преступной группировки не смог оправдать надежды бандитов. Теперь ему нужно снять не просто кино, а порнофильм, причем как можно быстрее. За неимением лучших вариантов, мастер решает использовать для съемок квартиру, где его держат в заложниках.

Главную женскую роль «Жесткого времени» играет Гузеева, а Ургант выступает в амплуа одного из соблазнителей.

В фильме есть двухминутная сцена соблазнения.

Лариса Андреевна гладит растерявшегося Ивана ножкой по рубашке и призывно шепчет: "Иди ко мне!"