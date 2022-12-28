«Все, больше не могу»: Лариса Долина снова подсела на антидепрессанты

Уходящий год стал одним из самых непростых для певицы Ларисы Долиной.

Выяснилось, что будучи не в силах справиться с огромным количеством задач: гастролями, концертами и интервью, певица вернулась к употреблению антидепрессантов.

Тем не менее, многие поклонники её творчества решили не жалеть пожилую звезду и с критикой отнеслись к новости о том, что на Новый год Лариса не будет развлекать их концертной программой.

Видимо, многим фанатам до сих пор неизвестно, что кроме уже имеющихся, Долину захлестнули и новые трудности, связанные с осуществлением её давней мечты – открытием собственного джаз клуба.

То сложности возникнут с документами, то задержится заказанная из-за границы мебель.

«Все, больше не могу, в следующем году буду отсыпаться», – признается Долина.

Известно, что певица уже купила билеты на всю семью и Новый год собирается встретить в другой стране.