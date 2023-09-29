Лариса Долина назвала 12-летнюю внучку взрослой женщиной

Певица Лариса Долина обратилась с трогательным посланием к своей 12-летней внучке Александре. Накануне, 28 сентября, у девочки был день рождения. Исполнительнице оказалось трудно поверить в то, что внучка так быстро повзрослела, передает «7Дней.ru».

Долин опубликовала поздравление с днем рождения на своей странице в одной из социальных сетей. Особый для семьи день стал в какой-то мере неожиданностью для певицы. Ей оказалось немного трудно принять тот факт, что Саше уже исполнилось 12 лет. В публикации звезда также поделилась особенностями характера именинницы.

По словам певицы, в настоящий момент внучка, как и практически любой ребенок в ее возрасте, проходит сложный период. Однако Саша не отстраняется от семьи, наоборот, она к ней очень сильно привязана. К бабушке внучка относится с уважением и большой любовью. При этом общаются они почти что на равных, несмотря на разницу в возрасте.

«Цельная, способная, активная и креативная, и любовь есть в сердце…Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной! Мы с Линой (Ангелина — дочь Ларисы Долиной, прим. «Страсти») делаем все, чтобы она была счастливой», — рассказала артистка.

Ранее стало известно, сколько получает за 45 минут выступления на сцене Лариса Долина. Так, похожая программа в Казани обошлась властям города в 1,6 млн рублей.