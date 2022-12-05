Лайма Вайкуле ищет своего покупателя
Лайма вот уже два десятка лет владеет одним из самых красивых домов в городе, с ландшафтным дизайном огромного парка и специальной парковкой.
На самом деле, на улице Бурдуру, где традиционно строят и покупают дома самые состоятельные люди республики, у певицы не один, а два дома. В отдельном стеклянном флигеле расположен закрытый бассейн, сауна и комнаты для гостей.
Ну а в большой дом регулярно приезжают самые разнообразные визитеры, включая телеведущего Андрея Малахова и модельера Александра Васильева.
Васильев высказался об этом строении так: альянс японского дизайна и американского поп-арта. Тут только три цвета: белый, красный и черный. В общем – шедевр дизайна.
Цена сделки варьируется в пределах $4 млн.
Однако вот уже четвертый год Вайкуле пытается продать этот шедевр, не объясняя причины.
Возможно, глобальные политические и экономические проблемы не обошли стороной и этот райский уголок Латвии.