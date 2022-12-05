Лайма Вайкуле ищет своего покупателя

Лайма вот уже два десятка лет владеет одним из самых красивых домов в городе, с ландшафтным дизайном огромного парка и специальной парковкой.

На самом деле, на улице Бурдуру, где традиционно строят и покупают дома самые состоятельные люди республики, у певицы не один, а два дома. В отдельном стеклянном флигеле расположен закрытый бассейн, сауна и комнаты для гостей.

Ну а в большой дом регулярно приезжают самые разнообразные визитеры, включая телеведущего Андрея Малахова и модельера Александра Васильева.

Васильев высказался об этом строении так: альянс японского дизайна и американского поп-арта. Тут только три цвета: белый, красный и черный. В общем – шедевр дизайна.

Цена сделки варьируется в пределах $4 млн.

Однако вот уже четвертый год Вайкуле пытается продать этот шедевр, не объясняя причины.

Возможно, глобальные политические и экономические проблемы не обошли стороной и этот райский уголок Латвии.