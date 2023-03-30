Квартиру бывшего мужа Аллы Пугачевой хотят забрать себе никому не известные любовницы

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и бывший (второй по счету) муж Аллы Борисовны Пугачёвой Александр Стефанович был знаком с художником портретистом Никаком Сафроновым.

Именно последний и рассказал о странных персонажах, которые стали появляться вокруг звездного имущества после того, как самого режиссёра не стало.

Так, например, на квартиру, в которой Александр жил вместе с Пугачёвой, неожиданно начали претендовать сразу несколько никому не знакомых девушек.

Все они утверждают, что были предметом обожания для мужчины.

«Отрекомендовались гражданскими жёнами Саши. Я знал Стефановича более 30 лет и ни разу не видел с ним этих девушек. Одна даже утверждала, что была от него беременна», – поделился своими соображениями о незнакомых молодых особых Никас Сафронов.