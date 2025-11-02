Квартиру блогера Subo в Подмосковье арестовали из-за долгов перед налоговой

Квартиру сбежавшего в ОАЭ блогера Субхана Мамедова, более известного как Subo, арестовали из-за долгов перед налоговой.

Как пишет Telegram-канал Mash, ему принадлежит двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров в подмосковном Одинцове.

Жилье блогера, которое оценивается в 10 миллионов рублей, конфискуют и продадут в счет погашения задолженности в 91 миллион рублей.

По данным канала, эту квартиру Subo купил в 2028 году в ипотеку, которую уже успел погасить. С февраля 2025 года соседи ни разу не видели там блогера.

При этом в 2025 году Subo лишили гражданства России, так как при оформлении паспорта он указал фейковые данные.

Сообщалось, что брат и отец Субхана начали гасить задолженность. Так, на счета Федеральной налоговой службы поступили 9 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинения блогеру Субхану Мамедову. Также их предъявили отцу и брату фигуранта дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.