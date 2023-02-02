Квартира за 3 млн долларов: cын Валерии путешествует по миру и занимается криптовалютой
Младший сын певицы Валерии становится успешным криптоинвестором.
24-летний сын звезды шансона Валерии и музыканта Александра Шульгина в детстве и отрочестве подавал блестящие надежды продолжить музыкальную династию папы и мамы.
Однако вскоре молодой человек переключился на криптовалюту и ресторанный бизнес.
Сегодня у него в жизни полный порядок. Арсений много путешествует и счастлив вместе со своей красавицей женой Лианой. Кроме того, предприимчивый подросток уже купил квартиру стоимостью в 3 млн долларов и даже провел по ней рум-тур в своем личном видеоблоге на YouTube.
У девушки, а точнее законной супруги Сени, тоже есть свой блог, причем весьма необычный. Она обучает секретам женственности. И порой предлагает любопытные психологические практикумы.
Так недавно она предложила посоветовала подписчицам не искать вещественные стимуляторы женственности вокруг, а заглянуть в собственное внутреннее «я».
- Женственность есть в вас, уже в самой сильной форме. Просто не все умеют ее проявлять, - убеждена уроженка Бурятии.