Квартира за 3 млн долларов: cын Валерии путешествует по миру и занимается криптовалютой

24-летний сын звезды шансона Валерии и музыканта Александра Шульгина в детстве и отрочестве подавал блестящие надежды продолжить музыкальную династию папы и мамы.

Однако вскоре молодой человек переключился на криптовалюту и ресторанный бизнес.

Сегодня у него в жизни полный порядок. Арсений много путешествует и счастлив вместе со своей красавицей женой Лианой. Кроме того, предприимчивый подросток уже купил квартиру стоимостью в 3 млн долларов и даже провел по ней рум-тур в своем личном видеоблоге на YouTube.

У девушки, а точнее законной супруги Сени, тоже есть свой блог, причем весьма необычный. Она обучает секретам женственности. И порой предлагает любопытные психологические практикумы.

Так недавно она предложила посоветовала подписчицам не искать вещественные стимуляторы женственности вокруг, а заглянуть в собственное внутреннее «я».